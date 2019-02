resonancias.org

Breve

30 01 2019

Fallece en Lima el poeta peruano Tulio Mora

La noticia fría, por lo escueta, la leímos en Internet y anunciaba la desaparición del poeta de quien publicamos en la edición 147 una entrevista sobre su último poemario “Oncecielos”. La agencia EFE de España informó así su fallecimiento:

El poeta peruano Tulio Mora, integrante del movimiento Hora Zero, murió ayer, 27 de enero, a los 70 años, pocos días después de que se presentara en España la reedición extendida de su libro ‘Cementerio General’. “El poeta Tulio Mora nos ha dejado. Su cuerpo ha partido, más su obra poética y sus palabras quedan con nosotros”, informó la Casa de la Literatura Peruana en su cuenta en Twitter.

Como se recuerda, Mora nació en la ciudad de Huancayo el 15 de febrero de 1948 y estudió Literatura en la capital, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Es recordado por pertenecer al movimiento Hora Zero, que tuvo entre sus integrantes a otros destacados poetas como Enrique Verástegui, Jorge Pimentel, Juan Ramírez Ruiz y Manuel Morales.

Años después de publicar libros como “Oración frente a un plato de col y otros poemas” y “Cementerio General”, Tulio se dedicó a documentar la historia de Hora Zero y en alguna oportunidad reveló que uno de sus adherentes fue el escritor chileno Roberto Bolaño.

Así fue que en el año 2009, publicó el libro “Hora Zero: los broches mayores del sonido”, que consta de 700 páginas y pone en relieve la producción de estos artistas y la poco conocida adhesión desde 1975 del joven Bolaño, que se mantuvo vigente hasta la muerte del autor de “2666”. (EFE)