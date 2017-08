resonancias.org

Breve

27 07 2017

Réédition de Dérives de Kenneth White par les Éditions Le Mot et le Reste

Kenneth White nous entraîne dans sa traversée de l'Europe et jusqu'aux portes du Sahara, de villes bouillonnantes en rencontres surprenantes.

Paru pour première fois en 1978, Dérives retrace « les années de la grande dérive » dont Kenneth White fait l'expérience. Au départ, le besoin de sortir des codes et des structures, de recommencer à la base. D'où une suite d'errances et d'expériences, de rencontres lumineuses avec des poètes, musiciens, junkies, amantes, d'abord en Grande Bretagne; dans un Londres underground, un Glasgow labyrinthique, avant de poursuivre la quête dans un Dublin secret, avec toujours dans l'air une musique faite de blues, de rock, de raga, et de cris de mouettes. Puis c'est le Continent, à travers un Anvers fumeux, un Amsterdam métaphysique, un Barcelone délirant, un Marseille lumineux. Et, terre ultime, l'Afrique du Nord : le désert, le sable immémorial, le vent du vide, le silence. Au bout du voyage, à la fin de la voyance, surgit un monde hors du monde, au large de Kenneth White, né en Écosse, vit en France depuis 1967. Il est l'auteur d'Une œuvre féconde écrite, pour une part en anglais pour une autre en français et a obtenu le prix Médicis étranger en 1983. 11 est à l'origine du concept de nomadisme intellectuel et fonde l'Institut International de Géopoétique en 1989.

Dérives par Kenneth White, Éditions Le Mot et le Reste, Marseille, 2017, ISBN 978-2-36054-340-3, Prix 19 €

Du même auteur aux éditions Le mot et le reste:

- La Route bleue

- Les Cygnes sauvages

- Les Vents de Vancouver

- Au large de l'histoire

- La Figure du dehors

- La Mer des lumières.