resonancias.org

Breve

14 11 2016

Retrospectiva del arte mexicano (1900-1950) en el Grand Palais de París

Desde la independencia de la monarquía española en 1821, México no ha cesado de afirmar su voluntad de cambio y su espíritu modernista. Apoyándose en la pintura, la escultura, la arquitectura, el urbanismo, la música, la literatura, el cine y las artes aplicadas que el país ha forjado su identidad. Deseada por las altas autoridades francesas y mexicanas, la exposición es el evento más importante consagrado al arte mexicano desde 1953. Ofreciendo un panorama de artistas célebres tales como Diego Rivera, Frida Kahlo o Rufino Tamayo, el recorrido es una constatación de la efervescencia de la creatividad artística del país a lo largo del siglo XX.

Esta exposición está organizada por la RMN y la Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Bellas Artes, Museo Nacional de Arte, México.

