02 10 2020

La escalera por Orlando Valle

Uno de los cinco libros del Zohar, cuenta que los ángeles suben y descienden por una escalera que llega al cielo. Nosotros estamos privados de verla pero nos conmueve percibir la infinitud. “La escalera” es un relato extraído del libro La desdicha de no ser pájaro, de Orlando Valle. El personaje del relato se halla subiendo y a medio camino en una escalera “enigmática y “colosal”. El arquetipo cultural occidental nuestro es el de subir no el de bajar. En el imaginario los muertos ascienden, pero los ángeles, en los misterios místicos judíos realizan las dos tareas. Asisten en la tierra y deliberan en el cielo. Lo cierto es que el personaje que nos presenta Orlando Valle es un enfermo que ha estado soñando, desde su lógica y la del médico que lo asiste resulta más sencillo y práctico pensar que solo se trató de un sueño y no de un anticipo. Libre de la carne, la piel, los huesos que no son otra cosa que un vestido, un velo que nos cubre, el personaje se encuentra desprovisto de todas las corazas que nos protegen de la verdad trágica del existir, del ocultamiento del ser.

El personaje en cuestión, no deja ser una sorpresa al enterarnos que no es otro que el literato italiano “Pirandello”, quien habiendo sorteado el mal momento de la enfermedad, habiendo negado el anticipo de su propia muerte, la encuentra meses después regresando al mismo punto donde se hallaba en la enigmática escalera. Como si la muerte, en aquella oportunidad, se hubiese suspendido para continuar meses después al impulso del Tao, decía Lao Tsé. El cuerpo desciende mientras el alma aspira al brillo, a la inasibilidad, a esa ambrosía descripta con belleza por Orlando Valle. Marcos Rosenzvaig.

Copyright: Orlando Valle