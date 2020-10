Literatura

02 10 2020

Julián Herbert: “La güerificación* mental del mexicano me preocupa mucho”

El escritor Julián Herbert advierte que el lenguaje políticamente correcto es una solución “fácil”: “Si me subo a ese tren, solo me estoy haciendo güey con la realidad”.

Nació en el sur del país, pero desde la adolescencia vive en el norte. Acota que se consideró un escritor “del norte” solo cuando serlo carecía de prestigio. Se hizo conocido como poeta, pero se consagró con una novela, “Canción de tumba” (Premio Elena Poniatowska 2012), ampliamente reeditada y traducida, y pionera en la lengua castellana de la reciente ola narrativa de auto ficción. Ahora es un explorador habitual de la crónica y la no ficción. Vivió en un sitio llamado Ciudad Frontera y su trabajo literario pareciera residir aún allí, en las orillas y los límites. No cabe duda de que Julián Herbert (Acapulco, 1971) se siente cómodo en las charlas que saltan de la observación social a la reflexión literaria.

* Del mexicanismo, güero: blanco y rubio.

(Esta entrevista fue publicada el 12/07/20 en "México en letras").

