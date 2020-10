Narrativa

02 10 2020

La víspera de la primogénita por Octavio Buelvas

Mark Twain dijo alguna vez: “Cuando yo tenía catorce años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarle. Pero cuando cumplí los veintiún, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en siete años.”

De todas las palabras que hemos pronunciado a lo largo de nuestra vida, ¿cuál fue nuestra primera palabra? Este es un camino hacia el encuentro de la primera palabra, una búsqueda del momento exacto en que sucedió, un dialogo secreto entre un hijo y su padre, en medio de la desesperación de este último, porque sabe que no podrá comunicarse con él una vez que empiece a hablar, no hasta los veinte o treinta años o ¡quién sabe hasta qué edad!

Copyright: Octavio Buelvas