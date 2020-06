Literatura

10 06 2020

Ernesto Sábato: el festín desconocido por Antonio Costa Gómez

Tenía mucha más fuerza y más garra que estos flatulentos de la era del tuit

Pensaba en el balcón en el coraje que tuvo toda su vida. Una vez le escribí que quería dimitir de todo. Me dijo que siempre había motivos para seguir luchando, aunque fuesen motivos ocultos. La propia vida esconde ocultas razones y no tiene por qué explicarse y controlarse todo. Otro día le dije que me iba a ir a París como un vagabundo. Me contestó que no se me ocurriera hacerlo, que París era una ciudad muy dura para sobrevivir y sobre todo en invierno. Él mismo sabía lo que decía porque una vez en los años treinta, cuando el mundo se le deshizo en pedazos con todo lo que creía, se vio fugitivo y solitario, sin creencia ninguna en la que cobijarse, durmiendo en los portales tapado por periódicos porque los periódicos abrigan mucho. Abriga más el papel que las doctrinas muchas veces, abriga más el cuerpo que las ideologías que pretenden explicar todo y quieren encarcelarlo.

La foto de la casa de Sábato en Santos Lugares (Provincia de Buenos Aires, Argentina) fue tomada por Consuelo de Arco.

Copyright: Antonio Costa Gómez