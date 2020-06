Arte

¡Abajo las máscaras! de Olga Luna por Bernard Vasseur

Olga Luna es una artista que no sabe quedarse quieta. Siempre de viaje y lejos de su casa, por todo el mundo, porque no se resigna a reducir su arte a una mera búsqueda plástica, sino que quiere convertirlo en un experimento social y una práctica generosa de la fraternidad.

Por supuesto, Olga tiene tras de sí una magnífica obra. Pero sin acomodarse ni siquiera un poco en la repetición de lo que ha funcionado, sigue queriendo enriquecerlo con nuevos hallazgos. Conoce la pintura, sabe ponerse delante de su caballete, sacar su paleta y extender sus colores en el silencio de su estudio. Su talento es elogiado en muchas exposiciones, su habilidad es reconocida y su arte múltiple tiene muchas facetas. Sabe trazar toda una geometría sensual que parece querer saltar fuera de su lienzo y dar a quien la mira la ficción de un relieve que no tiene (¡la artista aquí ya juega con nuestras ilusiones!). “Que nadie entre aquí si no sabe Geometría” decía Platón (a quien no le gustaban los pintores ni otros creadores de imágenes) en el dintel de su Academia en Atenas, para preparar al banquete especulativo de la filosofía, pero, en el estudio de Olga, los triángulos, los rombos y los prismas de colores, aunque están muy presentes, nos entusiasman más bien en una ronda alegre del lado de la ropa de Arlequín.

(Ensayo tomado del catálogo “Capita” de la exposición de Olga Luna del 1ro de febrero hasta septiembre de 2020 en la Casa de la cultura Elsa Triolet, sita en la pequeña ciudad de Saint-Arnoult-en-Yvelines, a 14 km de París. El texto fue traducido del francés por Javier Lillo del Valle).

