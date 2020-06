Narrativa

02 06 2020

El padre Filogonio por Tomás Ortega

La técnica del relato es lineal, sin retroceso, se la juega más con la extensión mientras el cuento profundiza hacia dentro, este en pocas páginas sintetiza una novela. Traigamos a colación la distinción de Álvaro Cepeda Samudio: «El cuento como unidad puede distinguirse con facilidad del relato: es precisamente lo opuesto. Mientras el relato se construye alrededor del hecho, el cuento se desarrolla dentro del hecho» (el subrayado es mío). Desde este punto de vista, el texto de Tomás Ortega sobre el padre Filogonio es un relato. El narrador va contando las andanzas eróticas de un cura que llegó a la iglesia más por necesidad económica que por vocación, como al parecer ocurre con tantos que toman la vida sacerdotal como refugio. Por lo menos esta vez no se relata el asedio a niños por parte de los pedófilos sino el gusto por las mujeres. Destapa la humanidad de un ser cuyo habito no es más que un disfraz. Con un lenguaje coloquial, espontáneo, contrario al lenguaje alambicado. La frescura brota por todos los poros para darnos a entender que la vida no es tan grave, que no somos tan desgraciados ni tan felices como a veces creemos. Rubén López Rodrigué (Colombia).

Copyright: Tomás Ortega