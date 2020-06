Poesía

02 06 2020

Rocío Valdeavellano: una poesía necesaria por Eduardo Urdanivia*

El primer poema del libro (1) de Rocío Valdeavellano es una declaración de principios, un manifiesto, que nos introduce de una manera breve, concisa y rotunda a lo que viene después. No hallaremos aquí lo que acaso tradicionalmente encontramos en la poesía, es decir emociones y sentimientos de carácter más bien personal e íntimo. Parafraseando a Gabriel Celaya, Rocío siente en ella al pueblo sufriente del Perú y en su poesía canta, y al hacerlo trasciende sus penas personales y se convierte en una voz que se ensancha haciéndose eco de las voces de aquellos que no pueden o no saben cómo expresar sus anhelos e inquietudes.

El segundo poema complementa el primero definiendo lo que Rocío llama “actipoesía”; es la voz individual que se une al coro de las voces de un pueblo entero que camina buscando un futuro de justicia para todos. Con esto vienen a mi memoria los tan conocidos versos de Martí: “Con los pobres de la tierra/ quiero yo mi suerte echar…”, versos escritos no muy lejos de donde ahora vivo, en las montañas llamadas Catskill, donde Martí escribió sus Versos Sencillos durante sus años de exilio en los Estados Unidos. Rocío no está pues sola en su manera de hacer poesía ni en su opción de vida por las angustias y esperanzas de los pobres del Perú.



* Piura (Perú), 1947. Licenciado en Literaturas Hispánicas por la UNM de San Marcos de Lima y PH. D. en Literatura Hispanoamericana por la Universidad del Estado de Nueva York en Albany. Ha publicado varios poemarios y libros de ensayo en su país. Actualmente reside en Nueva York.

(1) Caminando estamos por Rocío Valdeavellano, ACUED, Lima, mayo de 2020.

