resonancias.org

Literatura

04 03 2020

Hora Zero: el movimiento poético peruano cumple 50 años por Gabriel Ruiz Ortega

Esto es lo que ha escrito Maynor Freyre en su libro Altas Voces de la Literatura Peruana y Latinoamericana. Segunda Mitad del Siglo XX (1): «La idea que prima entre los jóvenes poetas del ‘90 es que Hora Zero democratiza la poesía. Más bien, creo que lo del poema integral ha dejado de ser tomado como pauta para desarrollar una poesía actual. Aunque hay poetas, como los del Grupo Neón, gente del ‘90 al ‘93, que han hecho poemas urbanos coloquiales. El Grupo Cloaca, como aporte de los ‘80, exacerba los postulados de Hora Zero. Nadie va a negar a Hora Zero como parte de la historia literaria del país, aunque muchos ya ven el movimiento por el lado sociológico: democratización de la palabra, apertura hacia lo provinciano. No faltan quienes los tildan de defender el establishment poético.”

(1) Editorial San Marcos, Lima, 2010.

(Artículo publicado el 26/02/2020 en la sección Cultura del semanario Caretas de Lima).

Copyright: Semanario Caretas de Lima