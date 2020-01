resonancias.org

Literatura

El “Cholo” Nieto: Simplemente poeta por Maynor Freyre

En Cusco, mi ciudad natal, durante mis estudios secundarios, el “Cholo Nieto” era una figura pública. Se le reconocía en las calles por llevar una boina azul marino, herencia de sus viajes por diversos países. Organizó a fines de los años cincuenta la edición de los principales escritores cusqueños que habían caído en el olvido. Acompañado de un tío, fui al local de la Universidad San Antonio Abad a comprar la colección de autores y allí estaba Luis Nieto. En el primer año de pre-médicas de la Universidad, fue mi profesor de castellano y sus cursos se convertían en discursos panfletarios contra la modernización de la ciudad. A mi retorno de Buenos Aires en 1962, mi relación con el “Cholo” Nieto consistió en encuentros y desencuentros. El primer encuentro fue en una reunión política en su casa de la urbanización Mariscal Gamarra de una lista electoral de la extrema izquierda para las elecciones de 1962 en la que participaba el partido de Hugo Blanco. Al iniciar el líder campesino las guerrillas en el valle de La Convención, escapé a una redada de la policía y fui al atardecer a la casa de Luis Nieto a pedirle ayuda. Me dio una chaqueta para cubrirme del frío. Años más tarde, una noche en una bulliciosa cantina de la calle Plateros, llegó bastante animado, me reconoció y me dijo que yo era un místico por mi identificación total a la causa de los más necesitados. Mi principal desencuentro —fueron varios, pero no quiero cansar al lector— fue durante mi retorno a mi ciudad natal en 1969. En una calle céntrica, le anuncié mi intención de viajar a París para continuar mis estudios literarios. Luis Nieto despotricó contra los escritores del boom, especialmente Carlos Fuentes, y criticó que éste se paseara cubierto con una capa por las calles de Barcelona y París. Lo defendí, ya que no se podía cuestionar una obra novelística importante por las poses mundanas del autor. El “cholo” Nieto me respondió: “¡Vete a Francia y no vuelvas más!” Héctor Loaiza.

(El artículo de Maynor Freyre fue extraído de su libro Altas Voces de la Literatura Peruana y Latinoamericana).

