resonancias.org

Literatura

02 11 2019

La poesía esencial de César Vallejo por Marco Martos Carrera

Este año se cumple el centenario de la aparición de Los Heraldos Negros, primer poemario del gran poeta peruano César Vallejo (1892-1938). En el Perú se ha celebrado este acontecimiento con homenajes, reediciones y ediciones de su obra poética. Un acto tuvo lugar en su ciudad natal de Trujillo (Perú) en el que participó Marco Martos Carrera, poeta, profesor universitario y, desde 2016, Presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Tenemos el grato placer de ofrecer a los lectores, el brillante y erudito ensayo de Marco Martos Carrera sobre la obra poética de César Vallejo. Los Heraldos Negros, que empezó a circular en julio de 1919, “fue lo más novedoso ocurrido en poesía hispanoamericana en esos años […], su aparición es motivo suficiente para incorporarlo como algo excepcional en la tradición de la poesía escrita en español”. Señala que la musicalidad de los versos les parecía a sus primeros lectores como conocida: la del modernismo de Rubén Darío. Pero la originalidad de Los Heraldos Negros no radica en su versificación ni en su exquisito vocabulario, sino en la actitud del poeta frente al mundo. “Su sensibilidad —escribe Marco Martos Carrera— sintonizaba mejor con el tiempo que se vivía y se relacionaba directamente con algunos temas universales". Otro aspecto de la poesía de César Vallejo consiste en su entronque con temas sustanciales a la especie: el dolor, la comprobación de que “Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! / golpes como del odio de Dios…” Si el llamado “valle de lágrimas” creado por el Hacedor, César Vallejo se pregunta por qué Dios ha creado a seres destinados al sufrimiento. Critica al Hacedor como fuente de poder, pero en otros poemas, lo ve “con ojos menos sombríos, más bien cordiales y amistosos, ‘porque debe dolerle mucho el corazón’”.En su libro de poesías España aparta de mí este cáliz, intenso lamento por la derrota de la República española, “alcanza acentos épicos que ya no se presentaban en la poesía contemporánea". Sus catorce poemas han conquistado la inmortalidad por la identificación con los que sufren combatiendo, por la idea de que cada ser humano, siendo diferente, tiene la posibilidad de amar, tener alegría y padecer dolor. Vallejo convirtió a España en un símbolo. Marco Martos Carrera termina su análisis con estas palabras: “Hoy recordamos y celebramos al César Vallejo universal. Nada de lo que fue después hubiera sido posible si no hubiese escrito Los Heraldos Negros, un certero anuncio de lo que sería una gran poesía.” Héctor Loaiza.

Copyright: Marco Martos Carrera