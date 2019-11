resonancias.org

ACERCA DEL AUTOR

Núria Añó (Lleida, 1973). Es una novelista catalana y traductora, además de participar con ponencias en coloquios y congresos internacionales. Publicó su primer relato a los diecisiete años y algunos de sus textos han sido publicados en Dones i literatura a Lleida (1997); VIII Concurs de Narrativa Literària Mercè Rodoreda (1997); Estrenes (2005); Escata de drac, no. 8 (2012); Des lettres et des femmes... La femme face aux défis de l'histoire (2013); Fábula, no. 35 (2013) y en Issue 3. Grief (2014). Su relato de ficción "2066. Empieza la etapa de corrección" se publicó en la revista europea Café Babel y fue traducido a siete idiomas. La novela Els nens de l'Elisa (2006) quedó tercera finalista en el XXIV Premio de las Letras Catalanas Ramon Llull. Siguen las novelas L'escriptora morta (2008), Núvols baixos (2009) y La mirada del fill (2012), traducida al español.