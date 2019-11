resonancias.org

Narrativa

02 11 2019

La casa del padrino (cuento) por Zulma Francelia Hernández

“La casa del padrino”, tiene una prosa que convoca a la lectura sin distracción, una prosa que cuenta bien lo que sucede. Es transparente, eso es, expone con claridad las imágenes. Seguramente que el lector acompañará con proximidad a la escritora. Es una prosa de aquellas en que el lector dice: “dan ganas de seguir leyendo”. Así fue que con entusiasmo seguí a Zulma, hasta que salimos al patio. Y después me quedé mirando con curiosidad lo que sucedía, bien contado. El cuento concluye con la imagen de un suceso que pretende ser conmovedor, la autora pretende que ese hecho resuma la historia que cuenta. Y eso, supone la autora, es posible si es espantoso. Esta búsqueda del impacto en la emoción del lector la busca el autor cuando no tiene demasiada confianza en su prosa y cree necesitar de algo que “conmueva”.

Con una prosa como la de este cuento esa búsqueda no es necesaria. Miguel Montoya (San Juan, Argentina).

Copyright: Zulma Francelia Hernández