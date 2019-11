resonancias.org

Homenaje

02 11 2019

Semblanza de Elsa Arana Freire por Luis Rey de Castro

Durante los años cincuenta y sesenta, Elsa Arana Freire fue una periodista célebre en el Perú. Escribía en el diario La Prensa de Pedro G. Beltrán, hombre de negocios y político, En mis años de estudiante en Lima, leía sus artículos en el suplemento dominical de La Prensa, “7 días del Perú y del mundo” que ella había creado. Su vida de periodista estrella se interrumpió cuando el general Velasco Alvarado (1968-1975) con el apoyo de las FFAA tomó el poder para instaurar un régimen nacionalista. Velasco Alvarado recurrió al nuevo Estatuto de Prensa para expulsar a Elsa Arana Freire que vivió un tiempo entre los EE.UU. y España. Al ser nombrada corresponsal en Lima de un diario español, regresó al Perú durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1986).

En los años ochenta, Elsa Arana Freire se exiló nuevamente y se radicó en Barcelona donde frecuentó a los escritores del boom latinoamericano, especialmente el chileno José Donoso que tenía una vieja morada en Calaceite, un pueblo del sur de Aragón, cerca de Barcelona. Donoso la convenció a comprarse una casa y establecerse en dicho pueblo que terminó siendo su “principado”. Otro escritor chileno, Mauricio Wacquez se instaló también en la casa de Calaceite adquirida varios años antes. José Donoso vendió su morada y, decepcionado por no haber recibido el Premio Cervantes, regresó a Chile. Desde entonces Elsa Arana Freire mantuvo una relación de amistad literaria con Wacquez. En diciembre de 2008, Elsa Arana Freire murió en el Hospital de Alcañiz, cerca de Calaceite.

Este homenaje tardío, a los once años de su partida, lo hacemos para recordar a la persona sensible, que irradiaba simpatía y motivaba la amistad. En otra ocasión, escribiré sobre mi encuentro con Elsa Arana Freire y los escritores chilenos que vivían en Calaceite en los años ochenta y noventa. Por el momento reproducimos la semblanza que redactó Luis Rey de Castro, publicado en el diario Correo de Lima el 21 de diciembre de 2008. Héctor Loaiza.

Copyright: Luis Rey de Castro — Diario Correo de Lima