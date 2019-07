resonancias.org

Literatura

11 06 2019

Marcos Rosenzvaig: “El pueblo tiene adentro un sentimiento de revancha”

Desde sus comienzos, la literatura estuvo tapizada de un perfil evidente de función pública. Los escritores griegos no eran menos significativos que los políticos o los guerreros. Esa función de la conciencia y del sentir colectivos se mantuvo hasta muy entrado el siglo XX. En Latinoamérica tendríamos a Neruda y sus poemas a Stalin, Cortázar y sus loas a la revolución nicaragüense, García Márquez con su apoyo incondicional a la revolución cubana. Pero el escritor no tendría por qué comprometerse con la militancia política, su compromiso con la literatura ya es suficiente. Otro ejemplo de escritor comprometido es Marcos Rosenzvaig. En esta entrevista cuenta que en tiempos de la dictadura argentina tuvo que probar las hieles del exilio, que marcan la vida y la obra de un escritor, con los ideales revolucionarios destrozados (tradición comunista de los abuelos). Aprovecha que en la literatura todo es posible, realizar los sueños, incluso darle salida a un sentimiento de revancha de todo un pueblo. Su acentuado interés por el teatro, desde su adolescencia, lo condujo a estudiarlo hasta convertirse en dramaturgo. Pero el teatro nada cambia y lo decepciona. No por ello abandona su lucha: «la continua búsqueda de un lenguaje». Rubén López Rodrigué (Bogotá).

(Entrevista hecha por Marvel Aguilera, publicada en la revista electrónica Ruda de Buenos Aires, el 6/05/2019).

Copyright: Marcos Rosenzvaig - Revista electrónica Ruda de Buenos Aires