resonancias.org

Literatura

11 06 2019

Élmer Mendoza: un ejemplo de la narcoliteratura por Sergio Schvarz

Elmer Mendoza recoge con fidelidad la cultura del narcotráfico en México, pero también hace una exploración lingüística de los bajos fondos mexicanos, a menudo con sus propias particularidades en la forma de hablar. Sergio Schvarz empieza así su reseña sobre el novelista:

Hace relativamente poco me obsequiaron un libro del escritor mexicano Élmer Mendoza, llamado El amante de Janis Joplin, que trata sobre lo que se ha dado en llamar la narcoliteratura o la narconovela, definición que no me conforma. Por esta razón leí el libro (ya había leído, hace bastante tiempo, algunas novelas de José Agustín que, aunque refiere más precisamente al movimiento llamado La Onda, tiene puntos de contacto con este tipo de literatura). De todas formas, me parece arriesgado decir que esta novela, en particular, sea una buena novela, y más bien la clasificaría más cercana al best seller, con poco o escaso vuelo literario. (Continúa en la página interior).

(El amante de Janis Joplin de Élmer Mendoza, Maxi Tusquets Editora, 2013, México, 248 páginas).

* Sergio Schvarz (Montevideo, Uruguay, 1965). Publicó poemas, cuentos y ensayos breves. Hizo reseñas de libros y artículos para diarios de Uruguay y México. Actualmente colabora con varios medios digitales de su país y de Latinoamérica.

Copyright: Sergio Schvarz