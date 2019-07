resonancias.org

Homenaje

11 06 2019

Literatura de altos vuelos y de escritores diletantes por Antonio Florido Lozano

Pocas Revistas Literarias alcanzan la mayoría de edad en Internet. Resonancias lo ha conseguido gracias al esfuerzo inestimable de un gran equipo de profesionales de la escritura y de su Director Héctor Loaiza. Ante vosotros el número 150, ahí es nada. Ni las mejores logran perdurar tanto en este mundo efímero, y menos cuando lo que ofrece nuestra revista es un valor en decadencia.

Pero tengo que decir que Resonancias me atrajo desde hace mucho. Aunque mis textos han sido publicados en todos los países latinoamericanos, conseguir que esta revista sacara a la luz algunos de mis escritos se convirtió en un reto.

Por fin, el objetivo se cumplió. Y desde entonces he sentido la complicidad y cercanía del equipo que trabaja para este gran medio de comunicación. Literatura de altos vuelos y de escritores diletantes. Narrativa y poesía. Cine y televisión. Es decir, Arte.

Por eso mi alegría fue inefable cuando me comunicaron que formaré parte de la revista como colaborador titular.

En el ensayo Ejercicios de Estilo, de Raymond Queneau (1903-1976), el autor demuestra que una historia es posible escribirla de 99 maneras diferentes. Pero creo que no. Porque Queneau no llegó a conocer Resonancias. Si hubiese podido leer la variedad de escritos y de calidades, de formas y sentires de todos los autores que han pasado por las páginas de esta revista, seguramente habría ampliado su ensayo.

Resonancias es agradable en forma y, en contenido, brillante. Quien lee Resonancias se convierte en un lector leal. Aparecen en ella autores consagrados y otros muy desconocidos, pero que comparten tanto el amor por la Literatura como la exquisitez y calidad a la hora de crear.

Copyright: Antonio Florido Lozano