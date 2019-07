resonancias.org

Homenaje

11 06 2019

Resonancias, un “Lugar” de residencia para el Escritor por Miguel Montoya

Una noche concluía la escritura de uno de mis textos y al termo le quedaba agua para unos cuantos mates. Entonces, entré a internet a mirar las revistas literarias. Fui de una a otra, leyendo un poco y observando como exponían los trabajos. En el último de los mates me di cuenta que me había detenido, hacía un larguísimo rato, a leer en Resonancias. Publicaban Cuentos, Poemas, información sobre otras actividades del Arte. Me gustó el tratamiento que tenían los textos. Una publicación sin resaltadores de imágenes ni colores. Me dio proximidad, la Dirección de un Escritor de América Latina residente en Francia. Y esa noche me fui a acostar con la imagen de la mitad izquierda de la pantalla de mi computadora, repleta de Literatura. Al otro día apenas encendí la máquina, pregunté a Resonancia si me recibían un Poema. Me publicaron “Existencia”. En el número siguiente había una referencia a su lectura. También me sorprendió que hubiese una respuesta. Resonancia es una Revista Necesaria para la Literatura. Es un lugar de reivindicación y protección de la Palabra. Resonancias es un Lugar de residencia para el Escritor.

La Voluntad y el esfuerzo en 150 publicaciones, seguramente grandes, son proporcionales a la necesidad de esta Revista Literaria.

Copyright: Miguel Montoya