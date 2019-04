resonancias.org

Narrativa

01 04 2019

El libro (cuento) por Roberto Buelvas

Un escritor argentino, aficionado al boxeo, le decía a Julio Cortázar que en el combate entre un texto apasionante y su lector, el cuento debe ganar por knockout mientras que la novela gana siempre por puntos. Este cuento es la historia de una pelea grande a causa de un libro. La tensión es manifiesta desde las primeras palabras o desde las primeras escenas. Mordiente. El cuento es atravesado por tres elementos que Cortázar cree indispensables en un buen cuento: significación, tensión e intensidad. No sabemos si el cuentista escogió este tema de la violencia, o si el tema lo empujó a escribirlo, es decir, se le impuso de manera irresistible, al margen de su voluntad, y en ello intervendría su temperamento.

Pero en el remate del suceso la forma como el personaje se apropia del libro tiene trazas de una verdad inverosímil cuando ocurre un hecho mágico como si se tratase de una mano estranguladora que sale de una chimenea. Sea consciente o no el autor Roberto Mario Buelvas, su cuento es una metáfora de la violencia colombiana, pues no solo para él el tema de una pelea tiene sentido, tiene significación; lo tiene para toda una sociedad. Rubén López Rodrigué (Colombia).

Copyright: Roberto Buelvas