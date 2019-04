resonancias.org

Poesía

01 04 2019

Cuatro voces ontológicas de José Miguel Navas

Para el verso de este poeta, es vergonzoso enfrentarse a uno mismo, sentir el aliento del juicio. Resuenan en sus composiciones la terrible constancia de la ruindad, de la pequeñez del vivo, en un mundo marginal, despersonalizado. ¿Se podrá encontrar el lugar oportuno? Noto un desgarro del alma, como el mío, como el suyo (el de usted). Maravillosa integración de un ser con cuatro fragmentos. Cuatro roturas de hombre. Desnudez y soledad. Llegar a la quietud de la cosa, tal vez esa cosa sea un libro, una historia que perdura, que acaece en el destino. No desea el suicidio gradual, ni saberse solo. No. Ahora cabe la rebeldía. Comienza la génesis de otro fragmento que sutura. Llegan la desidia y la náusea, el olvido y la indiferencia. Habla de la noche como si sólo la noche fuese suya. Escape y angustia de ser. Existencial, puro gozo en la pregunta más infame, el atreverse a cuestionar, como si el hombre escalara hacia el pico de Lucien. Se dibuja el Todo con la unión del cuarto fragmento. Acaba el canto del poeta desprendiéndose del Yo. Un destino deseado, en horizonte. Nueva imagen, otra rutina sin desarraigo. Querer ser y no poder. Querer ser y alcanzarlo. Atrévase a leer la angustia de una voz que nos representa a todos. José Miguel Navas es el eco de usted, de mí mismo. Que piensa en la ruidosa noche, en la calma de los hombres. Fuga musical con versos rotos con los que concierta una agria melodía que duele el alma. Hermoso, sencillamente hermoso. Un hallazgo. Antonio Florido Lozano (España).

Copyright: José Miguel Navas