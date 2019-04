resonancias.org

Poesía

01 04 2019

“Ángeles caídos de la noche” de Ihovan Pineda



“Ángeles caídos de la noche”… de par en par, una entrada a la prosa. Y una frase que resume el poema. Entro y voy por las mismas calles que ellos transitan, hay una luz muy tenue, una penumbra azulada, y no distingo sus rostros. No lo necesito, porque la humanidad de los que se cruzan conmigo trasciende el género. Así lo define el poeta, del mismo modo que da cuenta de lo intemporal del Tiempo, lo hace cuando los nombra “Ángeles”… Son humanos, porque habitan la noche y se ponen a salvo por la sexualidad. Caminar por esas calles. Me provoca el poema. En “La breve explicación…” escribe diez versos en los que habla del reconocimiento en el Otro. Pero lo hace para negar “la separación”. O para negar “la relación”. Se niega él y niega al Otro. Y los siguientes poemas breves, parecen ser copiados de los murmullos o de los comentarios en voz alta, que llevan aquellos “que deambulan por calles con cigarros apagados por el frío de sus corazones, porque algo les falta…” Esos que van caminando por las mismas calles de luces tenues, con las sombras difusas. Y en las sombras va la memoria, entonces se confunden. Sólo algunos “abandonados por la nostalgia”, pueden dudar sobre lo mismo y ponerlo en palabras. Y “ángeles caídos de perdidas batallas”, repiten: “en el amor no se pierden guerras… se pierde. Eso es todo”. “Ángeles caídos de la noche”… una entrada, abierta de par en par, al poema. Poeta me provocas caminar por esas calles. Miguel Montoya (Argentina).

Copyright: Ihovan Pineda