resonancias.org

Literatura

01 02 2019

Carlos Castaneda: A cincuenta años de Las enseñanzas de Don Juan, por Bruno Galindo

Esta obra fue la tesis de antropología de Carlos Castaneda. Fue el resultado de sus trabajos de campo con don Juan, el brujo yaqui, en el desierto de Sonora. Las experiencias con sustancias psicotrópicas fueron narradas por Carlos Castaneda en forma de un relato. Así fue sustentada su tesis en la Universidad de California (UCLA). Dado que el tema era original, su tesis fue editada en 1968 por la universidad californiana y obtuvo el sorprendente éxito que conocemos. Poco tenía de una tesis de antropología, era antes que nada el diario de una conversión a un conocimiento arcaico basado en el uso de la datura (o hierba del diablo), el psilocybe y el peyote. Ante el éxito de su primer libro, Castaneda siguió escribiendo una saga de quince volúmenes sobre el mismo tema. Lo que nos sorprende es que, para ilustrar el artículo, se utilice una foto completamente retocada —gracias a Photoshop— donde Castaneda aparece como un honorable catedrático con anteojos y todo. Lo conocimos en julio de 1982 en Ciudad de México y lo describimos así: "Una mecha de pelos negros y crespos estaba peinada hacia adelante, intentando ocultar su calvicie. Dos arrugas profundas atravesaban su frente. Sus ojos también negros eran grandes y penetrantes. Los párpados eran abultados y marchitos parecían ser pequeñas bolsas. Las arrugas hendidas en el rabillo de los ojos indicaban que reía mucho..." Carlos Castaneda nada tenía del profesor solemne y arrogante, Weston La Barre (1911-1996) especialista de las plantas alucinógenas, de quien él tanto se burlaba. Lo vimos como a un hombre alegre, que ironizaba sobre su propia persona. No había hecho un complejo de su baja estatura, se burlaba de eso y no era susceptible cuando se le recordaba. Porque seguramente era consciente de su propio valor: ser un explorador del inconsciente. No sabemos con qué finalidad se ha utilizado esa foto, para demostrar tal vez que todo lo que había narrado sobre don Juan era verídico y no el producto de su rica imaginación, como muchos antropólogos lo siguen sosteniendo. Héctor Loaiza.

(Este texto fue publicado el 4/01/19 en el suplemento cultural del diario El País de Madrid).

