resonancias.org

ACERCA DEL AUTOR

Rocío Valdeavellano es peruana. Psicóloga con estudios de maestría en sociología, es consultora social de diversas instituciones y docente de la Escuela de Líderes Sociales del Instituto “Bartolomé de las Casas”. Ha trabajado muchos años en iniciativas de educación, alfabetización y promoción organizacional con barrios populares de Lima y otras ciudades del Perú. Confundadora y ex Directora del Instituto de Desarrollo Urbano CENCA. Ex Coordinadora Nacional de la Red Jubileo Perú e integrante de los movimientos contra la opresión de la deuda externa en América Latina. Impulsora del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), del que ha sido Coordinadora Nacional y de cuya Asociación Civil es actualmente Presidenta. Autora y Coautora de libros sobre temas educativos, sociales y ambientales (Vivienda Social, Deuda externa, Buen Vivir etc..), ha colaborado y colabora como articulista en diarios y revistas de ámbito nacional e internacional. Sus escritos expresan diferentes momentos de su vida y la de su país. Ella afirma lo poético como una dimensión humana y repite, con Gabriel Celaya, que “la poesía es un arma cargada de futuro” .