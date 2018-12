resonancias.org

Narrativa

09 12 2018

Entre dos mundos (fragmento) de Leticia Tello

Si el lector tuviera la capacidad de viajar al medievo, ¿qué haría?, ¿cambiaría las cosas o permanecería por el contrario como un espectador más, ajeno a todo lo que sucediese a su alrededor? En la novela de Lucía Tello se presenta la aventura que se deriva cuando cuatro amigas de la era informática retroceden al siglo XIV por pura diversión. Sin embargo, pronto sus despreocupados planes se verán truncados, viéndose envueltas en más de un problema. Ahora, su único propósito será recuperar los colgantes que les han sido arrebatados y así, tal vez, conseguir volver a casa. Entre dos mundos aporta la dosis acertada de aventura e historia, aderezada además con pequeños toques de humor. Como primer objetivo no tiene otro que el de hacer pasar un buen rato al lector y, como segundo, el tratar de incentivar la especulación sobre los tiempos pasados, tema en el que normalmente no nos paramos a pensar mucho. Porque la fantasía no es sólo para niños ni las novelas de caballerías son sólo algo del pasado.

Entre dos mundos por Leticia Tello, Editorial Tandaia, Santiago de Compostela, España, 2018.

