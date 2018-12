resonancias.org

Poesía

09 12 2018

Gloria Castro Ballester: una poeta que se "harakiriza" para embellecer su dolor

Para las vidas inertes se inventó la poesía y para las glorias no alcanzadas, los días explosivos sin ningún año de ninguna vida para masticar el silencio y el verbo añorar entre polvo y polvo de las estrellas. Apuntar y no fallar la vocal que hace abrir totalmente la boca de los infiernos, con una ballesta de los ballesteros de los esteros, para que nada dé vueltas en tu memoria. Oh poeta que no abres las puertas después de la medianoche porque aún te asalta el miedo de quinceañera, ese que te hace cándida e inocente como el poema a Lucía:

“Como un precipicio.

Ella no lo sabe, pero el mundo entero

estaba bajo sus pies"...

Yo había conseguido perderle el miedo,

y quise encontrar el camino de vuelta

siguiendo su rastro".

Los lectores encontraran en la escritura de Gloria Castro Ballester, una ungida y tocada poética y para los tiempos presentes. Se anuncian otros trotes tostados en los hornos paralelos de tu sentir y no de tu pensar. Poemas briosos, donde la voluntad, no les eche el candado de las buenas maneras ni los amuralle en los círculos o roscas o clubes o escuelas o diplomados repetitivos: Allí se anula la eficacia atómica de un poema, tu gloria. Gerardo Luis Rodríguez

Copyright: Gloria Castro Ballester