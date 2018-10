resonancias.org

Literatura

07 10 2018

Le Nomade stellaire : réalisation de l’utopie du Moi-Nous par Gerardo Luis Rodríguez

Textes aléatoires et littéraires sur l’art de romancer. Jours tantriques en lisant les quadratures des coins de rue, pendant qu’il pleut à Mexico, bruine à Buenos Aires et à Lima, et qu’il neige abondamment à Paris, où on trame la finalité existentielle, sorte de urbi et orbi du nomade stellaire, un sybarite de l’éternité… Ici, je cesse de me crucifier et me déconnecte de l’ordinateur pour devenir taoïste…

Le roman Le Nomade stellaire (1) a paru en français écrit par l’auteur péruvien, Hector Loaiza, sur lequel la littérature, les voyages et le journalisme ont tissé une mémoire de rencontres et de lieux extraordinaires… (À suivre dans la page intérieure).

(1) Le Nomade stellaire par Hector Loaiza, Éditions de L’Harmattan, Paris, 2018, 383 pages, 29 € (ISBN 978-2-343-13824-4).

Copyright: Gerardo Luis Rodríguez