resonancias.org

07 10 2018

¿Por qué no le dieron el Premio Nobel de literatura a Borges? por Rubén López Rodrigué

El autor del ensayo nos ofrece el resultado de su investigación sobre los motivos personales y políticos de la Academia Real de Estocolmo para no concederle a Jorge Luis Borges el Premio Nobel de literatura. Después de su paso por Buenos Aires en 1999, cuando se festejaba el centenario del gran escritor argentino, Hector Loaiza publicó un artículo en francés (1), en el que expone su indagación rápida sobre las razones desconocidas de los académicos suecos. Cita un artículo publicado (2) en el diario La Nación donde el periodista Maximiliano Seitz cuenta el rencor hacia Borges de la parte de Arthur Lundkvist, autor de varios libros y poemarios, su principal traductor al sueco y miembro de la Academia. Éste no apreció que Borges —durante una cena con otros intelectuales— se burle de los poemas del académico sueco, leído por otro invitado. A partir de ese momento, Lundkvist, nombrado después secretario permanente de la Academia, hizo todo lo posible durante muchos años para que Borges no sea galardonado en vida con el prestigioso premio.

(1) “Le centenaire de Borges à Buenos Aires”, revista Résonances (en francés) n°2, enero-febrero del año 2000.

(2) “Razones políticas y personales impidieron el camino al Nobel”, publicado en las páginas culturales del diario La Nación de Buenos Aires, 28 de agosto de 1999.

Copyright: Rubén López Rodrigué