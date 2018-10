resonancias.org

Poesía

Mario Araéz García: El diario poético de los perdedores

En estos poemas llenos de color están plasmados unos pensamientos profundos sobre la vida, pero su colorido contrasta con los cojones que requiere un joven poeta para trazar la historia de una vida gris en naufragio. Estos poemas son «algas en palabras de náufragos» (Gerbasi). Mario Aráez es como la isla cuyo navío se perdió cerca de ella, y él solo escapó nadando, y llegó a aquella isla de su psique, poblada pero inhabitable pues está cercada por cadenas. Su «cuerpo fue cruzado por flechas de ballesta» como el San Sebastián y el bozal que le pusieron para que no gritara, ahora es arrancado por la expresión poética. La pregunta por cuál fue el delito para vivir entre barrotes no puede responderse cuando una oscura culpa aqueja. Aquí el poeta concibe que no hay tabla de salvación a la que asirse, ni vislumbra la polvorienta aspa de un faro que aparece en la bruna nocturna, indicando los arrecifes para corregir el rumbo justo a tiempo y así evitar el naufragio. Sí, el poeta escribe el diario de los perdedores, el diario de quienes a la postre son ganadores (si bien perder o ganar no es más que un decir). Rubén López Rodrigué

Copyright: Mario Araéz García