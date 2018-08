resonancias.org

Literatura

El nómada estelar: realización de la utopía del YoNos por Gerardo Luis Rodríguez

Textos aleatorios y literarios sobre el no-velar. Días tántricos leyendo las cuadraturas de las esquinas mientras llueve en México, llovizna en Buenos Aires, garua en Lima y nieva a la lata en París, donde se urde la finalidad existencial, especie de "urbis et orbis" del nómada estelar, un sibarita de la eternidad... Aquí me descrucifico y me descomputarizo, para taoizarme...

La novela El nómada estelar (1) apareció en francés escrito por el autor peruano Héctor Loaiza, a quien la literatura, los viajes y los oficios, le han tejido una memoria de encuentros y lugares extraordinarios... (Continúa en la página interior).

(1) Le Nomade stellaire por Héctor Loaiza, Editions L’Harmattan, París, 2018, 383 páginas, 29 € (ISBN 978-2-343-13824-4).

Copyright: Gerardo Luis Rodríguez