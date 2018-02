resonancias.org

Literatura

Le Nomade stellaire, nouveau roman de Hector Loaiza

Le nouveau roman d’Hector Loaiza (1) est un vieux projet des années 1980. Le texte original fut conçu comme un scénario de film, proposé par l’auteur aux réalisateurs et aux producteurs parisiens. Un cinéaste prestigieux, romancier et homme des médias, avait apprécié le propos du scénario, basé sur la lutte de contraires, principe philosophique d’Héraclite. Elle a comme arrière fond la construction d’une « machine pensante » en France, la victoire électorale d’un personnage charismatique pour restaurer la grandeur passée du Pérou et le kidnapping d’un homme d’affaires à Paris. Deux protagonistes s’opposent : d’un côté Aléa, né à Cajamarca (Pérou) et initié par des vieux indiens d’Arizona au mystère des mondes parallèles, représente l’individu et d’un autre côté, Xén, originaire de Buenos Aires, identifié à la philosophie de l’Eternel retour, symbolise sa volonté d’un pouvoir collectif. Le cinéaste parisien avait exprimé à Hector Loaiza que son projet était ambitieux et lui avait conseillé d’écrire plutôt un roman sur la base du scénario. Au long de ces dernières années, l’auteur a écrit l’adaptation romanesque ayant conservé sa structure sous forme d’un puzzle où s’enchâssent le passé, le présent et l’avenir. Les personnages évoluent dans plusieurs mégapoles et paysages de l’Amérique du Sud et du Nord, de la France et du Moyen-Orient. De l’apparent chaos du début à l’explosion d’un bunker dans une banlieue parisienne à la fin, les adeptes de l’Eternel retour ont tracé leur périlleuse trajectoire. Hector Loaiza y a osé développer et concilier des sujets saisissants de notre temps en pleine mutation numérique. Andrés Perales.

(1) Le Nomade stellaire, de Hector Loaiza, avec une Postface de Kenneth White, Éditions L'Harmattan, Paris, 2018, 383 pages, 29 €, (ISBN 978-2-343-13824-4).

