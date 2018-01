resonancias.org

Poesía

02 01 2018

La arquitectura existencial en los poemas de Mario Camelo

Las creaciones que ofrece el poeta se convierten en constelaciones diseñadas de tal modo que reconocemos además del trabajo verbal, partes de un trabajo fotográfico: “Otro el mar de los pescadores/ Crepúsculo y grito de gaviotas / Prontas a desertar / El poco cielo diurno que resta / Al primer pálpito en los velámenes”. Tan pronto se articulan estos versos que se disuelven en elementos que nos abren un paisaje. La propuesta lírica con carga modernista y minimalista arma una interesante arquitectura existencial. Como el fotógrafo: no pierde el foco. Consideremos el poema XVI-2: “Basta acercar el oído / A la boca de los manantiales / Para redescubrir la lengua / Única del humano”. Sus poemas contienen líneas cortas de versos libres y pequeñas unidades de estrofa. Mario Camelo emplea un itinerario preciso: (1) el tratamiento directo de la cosa, (2) no usa palabras que no contribuyan al desarrollo del foco, y (3) compone en la secuencia en frases con mucha carga visual. Cuando se siente afectado por algo, el poeta lo enuncia: “El grito / Cuando la debilidad / Va cubriendo de ulceras profundas / Los labios la boca / Ante los hierros del mundo”. Se podría decir que los poemas tienden a ser unívocos, no son necesarias numerosas lecturas, de todos modos, su riqueza requiere una lectura palabra por palabra, línea por línea. Eduardo Escalante.

