resonancias.org

16 10 2017

La nueva novela reflexiva de Efraim Medina Reyes por Liliana Martínez Polo



Los Infieles tiene como protagonista a un profesor de filosofía que vive con una bala en la cabeza. Si alguien aún tilda a Efraim Medina (1967) de autor irreverente, seguramente no ha leído sus obras recientes. Viene de una novela de larguísimo aliento: Lo que todavía no sabes del pez hielo (2012). De ella, en retrospectiva, el mismo autor dice: “Como novela, la considero hoy excesiva”.

Otros lectores dirían que fue una muestra de su madurez. Y puede ser que Medina –radicado en Italia– tenga razón al decir que en el libro había “demasiado de todo (...) al punto de que encandila y no deja ver la historia”, porque no era un libro fácil. Pero inspiraba respeto.

Este año publicó su nueva novela que tiene una prosa más sutil y, a la vez ágil, incluso con la buena dosis de reflexiones de su protagonista. Los infieles pudo ser un ensayo, pero se convirtió en novela. Y Medina tiene en mente seis volúmenes más. Ésta plantea la historia del profesor que desde una cama de hospital cuenta los hechos que lo llevaron a reposar allí con una bala en su cabeza.

“Mi intención era escribir un breve ensayo sobre la infidelidad y temas afines –recuerda Medina–. Luego, pensé que sería más divertido si le inoculaba algo de ficción. Imaginé al profesor de filosofía enamorado de su oficio y al tiempo frustrado por no ser un verdadero filósofo. Ese profesor no podía limitarse a escribir notas, tenía que tener una vida. El resultado es su historia matizada en las notas que escribe”.

(Esta entrevista fue publicada el 28/08/2017 en la sección Cultura y Entretenimiento del diario El Tiempo de Bogotá).

Copyright: Diario El Tiempo de Bogotá