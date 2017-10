resonancias.org

Narrativa

16 10 2017

Federico Spoliansky: observador de lo inobservable

El maestro desafía a su ex discípulo: Si tuvieras la plata, ¿te irías de acá al aeropuerto para volar a Rusia? El ex discípulo se indigna: ¡Voy a cambiar todas mis contraseñas! A partir de esa extemporánea amenaza o —promesa—, los textos de Federico Spoliansky se suceden rompiendo todas las normas y guiándonos por un camino de desconcierto y encantamiento. Animistas, protoplasmáticos, son tarjetas de invitación a nuevas imaginaciones. A partir del infinitivo del verbo escribir acepta que Solo hay música en el infinitivo ser cantante.

He ahí la búsqueda siguiendo la tramoya de la duda en la cual toda charla parece interconsulta. Porque somos aledaños, atlánticos, distintos, el cambiador de contraseñas avanza por minimalistas, exaltados mundos. Como marcas de agua. Así es en la escritura: hay altitud, longitud. Y hervor, reconoce. Y en ese hervor nunca más aludido de las olas del Atlántico, y en ojotas, el observador de lo inobservable va atravesando refugios de palabras en los que hay goteras. Quien habla comprimida y verborrágicamente deambula por playas, sorpresas, adopciones, intuiciones, presencias, hasta alcanzar esa otra Rusia del alma que es la voz del tenor: Atlántov.

Propongo aquí mi interpretación de este libro escrito en total libertad que, como una ristra de koans, abre caminos de extrañamiento, reflexión y empatía. Luisa Valenzuela.

Copyright: Federico Spoliansky