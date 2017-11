resonancias.org

Poesía

16 10 2017

El abanico expresivo de la poesía de Leire Escalada

Un natural sentido del ritmo anima los versos de Leire Escalada, y no es este aspecto formal una virtud menor, al menos en dos aspectos esenciales. El primero es que un manejo tal resulta raro de encontrar en la poesía contemporánea, particularmente en la de autores jóvenes que aún no publicaron su primera colección de poemas. La segunda faceta del asunto es que el ritmo resulta parte esencial de la composición poética -incluso tratándose de verso libre y me animo a decir que, particularmente, cuando se trata de verso libre- pues ayuda al lector a fijar lo conceptual, del mismo modo que en música sucede con la lírica. Unido a ello, apreciamos en los versos de Escalada un abanico expresivo que puede ir desde la dimensión metafísica del individuo de nuestro tiempo, sus angustias más personales y subjetivas, hasta el nivel de lo social, patente en su trabajo (muy bien logrado, por cierto) titulado “Extraños”. De tal manera, la joven autora nos demuestra en esta breve pero intensa selección de su obra los valores de un universo que ya le es propio y con cuánta firmeza y madurez sabe ella plasmarlo. Esperamos pronto contar con el primer poemario de esta joven poeta. Luis Benítez.

Copyright: Leire Escalada