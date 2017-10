resonancias.org

Poesía

16 10 2017

Los versos de cuño clásico de Raúl Quintana

De notable -amén que por demás interesante- cuño clásico, los versos de Raúl Quintana explotan con habilidad extrema recursos que hoy no son tan usuales, como por ejemplo la interrogación abundante y la inclusión de iconos culturales impregnantes. Acerca del recurso del interrogante, no retórico en Quintana sino definitivamente operando en colaboración con el eje mismo del poema, es manejo de larga data en nuestra lengua poética, desde Miguel de Cervantes y Lope de Vega hasta el más reciente Juan Laurentino Ortiz. Su uso implica riesgos, pues debe se utilizado no solo en función de obtener un clima, sino también conduciendo (sea o no respondido en el mismo poema) a través del sentido nuclear del poema, sin desviarnos de este. En cuanto a los iconos culturales impregnantes, profusamente empleados por Quintana en su trabajo titulado “Eureka, Eureka”, el peligro consiste en que, por su potencia evocadora, devoren literalmente todo el conjunto. Felizmente el poeta mantiene el equilibrio de interrogantes y evocaciones culturales con singular acierto, gracias a un oficio por demás evidente, dándose un espacio bien logrado para expresar sus sentimientos y también sus conceptos, imbricados los unos en los otros y con subrayable habilidad formal. Luis Benítez.

