resonancias.org

01 06 2017

El transcurrir cuotidiano en los microcuentos de Oscar Montes

Tal vez, abusando los términos, comentaré una trilogía breve: "No te quepa duda", "La línea" y "Cuando los dos sabemos". El cuento es un género que no se diluye, además tiene la capacidad de adaptarse, por ejemplo, a través del micro cuento. Es decir, no hay golpes culturales que lo derroten. El amor, la existencialidad, el transcurrir íntimo día a día, siempre esperan un relato a la vuelta de la esquina. Genial, cuando se los narra bien, cuando hay una cuota de sorpresa. Constata que la literatura es una forma de comprender la vida: de mirarla, describirla y finalmente asumirla y apreciarla. Óscar Montes no ofrece trozos y fragmentos, a modo de imágenes o fotografías, que individualmente conforman unidades porque tienen vida propia, son un todo en sí y en su conjunto describen un universo mayor. Estos relatos y cuentos breves son destellos que contribuyen a iluminar el sentido de la vida y el destino del ser humano. Escribe: “No sé adónde dirigirme; ninguna dirección es absolutamente verdadera. Sé tú la línea entonces, me digo; asume su rol, sobre el papel en blanco en que se ha transformado; ve dónde quieras con paso firme.” Un fragmento profundo, una preocupación constante que los tiempos la hilvanan de distinta manera, salvo que vivamos creyendo que la duda y la discordia no tengan solución. Montes es preciso y breve al momento para señalar que lo establecido es insuficiente: “para amarte necesito saber con certeza que me estoy equivocando; sólo entonces empezaré a sentir que mi amor por ti es puro e inviolable”. Eduardo Escalante.

