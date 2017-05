resonancias.org

Opinión

18 04 2017

Sobre ¿en qué momento se jodió el Perú? por Héctor Loaiza

En los años sesenta, antes de residir en Francia, yo era admirador de la literatura del boom, Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Por aquellos años estudiaba en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos de Lima y solía de vez en cuando visitar el taller Tungar de reparación de baterías, del poeta peruano de origen africano, Leoncio Bueno, que fue militante de la misma organización política de extrema izquierda que yo. Una mañana del invierno limeño fui a verlo para manifestar mi entusiasmo por la novela “La casa verde” de Vargas Llosa, el poeta proletario me abrió los ojos. Me dijo que el autor demostraba en sus cuentos y novelas un desprecio a los negros, a los indios, a los cholos y a los mestizos. Más tarde, en Francia, leí “Conversación en la Catedral” y como estaba muy impregnado por mis lecturas estructuralistas, escribí un ensayo inédito sobre la novela. Me impresionó esa frase de Zavalita (el clon de Vargas Llosa) en la avenida Tacna: “¿En qué momento se jodió el Perú?”. Concluí que el libro expresaba de una manera suspicaz las convicciones personales del autor en la forma como presenta a sus personajes criollos, mestizos y autóctonos, bajo el pretexto de mostrar los conflictos subyacentes en Lima, no solo de clase social sino de origen étnico. El retrato que hace de la esposa del exministro de gobierno Esparza Zañartu es muy significativo. (Continúa en la página interior).

