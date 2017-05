resonancias.org

Literatura

18 04 2017

Virginia Woolf se reúne con Sigmund Freud por Julia Briggs*

Mi título tiene que ver con el juego "consecuencias"[1] que ya está pasado de moda y que jugábamos cuando éramos niños. Virginia Woolf se reunió con Sigmund Freud el 28 de enero de 1939 en la calle Jardines de Maresfield número 20. Ella dijo a Freud: "Muchas veces nos hemos sentido culpables… si no hubiéramos ganado la Primera Guerra Mundial, tal vez Hitler no habría existido". Entonces Freud le dijo: "Hubiera sido mucho peor si ustedes hubieran perdido la guerra". Ella le prestó mucha atención, y él le dio un narciso. La consecuencia fue que, finalmente, Virginia leyera su obra, y así todos pensaron que en enero de 1939 no había duda de que el mundo entero tenía que pensar muchas cosas. (Continúa en la página interior).

(Este texto es una transcripción de la conferencia pronunciada por Julia Briggs en el Festival de Charleston del año 2006 y fue publicado en inglés en el website http://www.charleston.org.uk/virginia-woolf-meets-sigmund-freud/, en enero de 2011 y fue traducido por Adán Díaz Cárcamo).

* Julia Briggs (1943-2007), fue una escritora, crítica literaria y psicoanalista especializada en la obra de Virginia Woolf. Sus obras más conicidas son: Visitantes nocturnos (1977), La biografía de una mujer apasionada: E Nesbit (1987), El mundo del escenario: textos y contextos de 1580 a 1625 (1997), entre otras.

Copyright: Julia Briggs