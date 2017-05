resonancias.org

Narrativa

18 04 2017

Un perro y los Hardmann por Juan Pablo González

El desarrollo de los núcleos familiares se ha ido complejizando y no sólo por el efecto de las tecnologías digitales, sino que en general por la dinámica de desapego de las tramas culturales. Las expectativas de padres e hijos no necesariamente convergen. Hay matices que alcanzan los límites del desaliento y proceso de incomprensión y la generación de reacciones impulsivas que dificultan más las cosas. Esta es la línea argumental del cuento “Un perro y los Hardmann”. El narrador con simpleza argumental va exponiendo el hilo de la historia. La novedad está en el desenlace inesperado, previo a comentarios clásico sobre las lealtades íntimas, de aquello que no se puede nunca, buscar un sustituto a un miembro de la familia, en este caso al hijo. Pero el vínculo con el animal está fuera de discusión, el problema está con el ser humano (el padre), en su docilidad el perro sigue al amo sustituto. El cierre de la historia está muy bien logrado para una historia contemporánea que muchos viven día a día: el desapego y la incomprensión de las partes con falta de empatía dado el predominio de la pulsación del orgullo. Se confirma una vez más lo que cuesta el “otro” y la dificultad de salir de las tendencias egocéntricas propias, incluso en espacio donde se esperaría un “ética cordial”, un predominio de la emoción por sobre la razón. Eduardo Escalante.

Copyright: Juan Pablo González