resonancias.org

ACERCA DEL AUTOR

Rafael Negrete-Portillo, actor, director y dramaturgo. Máster oficial de Teatro y Artes Escénicas (UCM). BA Hons Drama (University of Kent), obteniendo First Class Honours: calificación más alta de la promoción española. Actualmente es docente de Universidad Europea de Madrid. Fue profesor en el Grado de Artes Escénicas de Nebrija Universidad y director editorial de la sección universitaria de la revista teatral de Smedia, con más de 50.000 ejemplares al mes. Se ha encargado de la dirección, traducción y adaptación de varias obras del premio Nobel, Harold Pinter (“D4DR The Lover”, “One for the road”). Ha sido ‘dramaturgista’ para el Teatro Cofidis-Alcázar de Madrid y autor original de piezas en verso para el festival de teatro clásico de Cáceres. Ha publicado obras poéticas y dramaturgias tales como: “Último sujeto”, Ed. Anagnórisis; “El kebap de Pinter” y “Las gabardinas de Brecht” en Estreno: cuadernos de teatro español contemporáneo, Ohio Wesleyan University… entre otras. En la actualidad, desarrolla una teoría de aplicación gráfica al estudio de textos clásicos y del verso barroco español. Paralelamente, se centra en el teatro psicológico y en las nuevas tendencias dramáticas y postdramáticas del siglo XXI, siendo el creador del concepto de Teatro cubista.