resonancias.org

18 04 2017

Akula, el viaje por Pablo Di Fidio

Este fragmento me recuerda a Hans Urs von Balthasar quien concibe el ser, fundamentalmente, como "plenitud atravesada por la nada". Evoca así aquella "actualidad" que no carece de nada, pero que entraña la nada, es decir, la lleva consigo como posibilidad que atraviesa la plenitud. La nada, entonces, no es una negatividad absoluta, ni relativa, sino una "profundidad. Di fidio escribe a través de Abraham Baruk: “Veo una nada que no es luz ni es oscuridad, una nada que no es el principio ni es el final de nada, una nada que es la plenitud del Ser, sin ser nada. Y en esa nada de las nadas aparece, de pronto, un libro: «el Libro». Y al abrirse este libro: “En el principio sin principio,/antes del tiempo,/ existía la Palabra”. Me recuerda a Juan 1:1: “En el principio ya existía el Verbo (la Palabra)”. Es por este tipo de palabras con sus respectivas semánticas que ha hecho que se aluda a la novela “El Viaje” de la serie Akula como una épica mística en forma de cuento que describe el extraordinario viaje del alma. El fragmento nos revela una novela que nos saca del realismo trágico o dilemático del mundo de hoy; detiene nuestro frenesí digital e instrumental. Gran sensibilidad del autor. Interrumpe nuestro vértigo para mirar la existencia desde el misticismo que convoca cosas sencillas y asombrosas. Eduardo Escalante..

Copyright: Pablo Di Fidio