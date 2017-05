resonancias.org

Poesía

18 04 2017

Pertenencia quechua por Javier Claure

Cuando el poeta se enfrenta a la historia choca con ruinas, oscuridades, una realidad desvanecida. Era la época en que existían los recursos naturales por doquier hasta que llegaron los extranjeros / y la riqueza se convirtió en la vía dolorosa. El poeta nos aporta el sentimiento y el sentido de la vida histórica en lugar de las explicaciones, siempre provisionales, de los filósofos de la historia, según explica Octavio Paz. El sentido está en el ahora y el aquí, no está más allá, ni en el pasado ni el futuro. No es la dirección de los acontecimientos, cosa que nadie sabe. Javier Claure hace denuncias, lamenta fatalidades, señala como los imperios confundieron civilización con poderío… ¿Poesía política? Sería ridículo pensar que no exista. Si Harold Bloom devolvió, como pocos, la poesía a la historia, nuestro poeta devuelve la historia a la poesía, tejiéndola como los ancestros de la tierra americana vapuleada y expoliada. Aquí Claure no deja atrás la recreación de la historia para internarse en la intemperie de la suya propia. No. Sin valerse de los filósofos nos confronta con el sentido inmediato de la historia: crear o perecer. Octavio Paz: «El poeta muestra, no demuestra». Rubén López Rodrigué.

Copyright: Javier Claure