resonancias.org

Literatura

02 02 2017

El cuento de hadas de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre por Fernando Arrabal

El lector apreciará esta crónica de Fernando Arrabal, llena de humor y de agudeza, sobre la pareja arquetípica existencialista, la escritora Simone de Beauvoir y el filósofo Jean-Paul Sartre. Arrabal presenta las relaciones entre las dos figuras notables de la cultura francesa de los años 1950 hasta los 1970 como si fuera un cuento de hadas, agregaríamos como una novelita rosa de Corín Tellado. Simone y Jean-Paul hicieron soñar a tantos intelectuales latinoamericanos por el mensaje que destilaban y la libertad que encarnaban frente a la moral burguesa. Con la chispa y la sutileza que le caracterizan, Arrabal describe los últimos años de esa pareja ideal. Su realismo es devastador sobre la vejez de Jean Paul Sartre y sus idilios con sus admiradoras. Todas esas anécdotas me hacen pensar en la entrevista que le hice en los años 1980 al escritor y periodista francés, Olivier Todd, hijo adoptivo de Sartre, que también lo retrató en un libro que fue un best-seller por aquellos años, “El hijo rebelde”. Todd vio a Sartre en un restaurante, titubeando, babeando y no pudiendo llevar la cuchara a la boca. Los últimos años del autor del Ser y la nada no fueron fáciles, resultado del abuso a lo largo de su vida de un estimulante para escribir, Corydrane, compuesto de aspirina y anfetaminas.

(Esta crónica fue publicada en francés y en español, el 7/12/2016 en el sitio La Règle du jeu, dirigido por el filósofo Bernard Henri Levy).

Copyright: Fernando Arrabal