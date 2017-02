resonancias.org

Literatura

02 02 2017

Eduardo Mendoza, náufrago encantado por Luis Chitarroni

El autor de “La ciudad de los prodigios” recibió esta semana el máximo lauro en lengua castellana, el Premio Cervantes 2016. Nacido en Barcelona en 1943, hoy Mendoza reparte sus días entre su ciudad natal y Londres, donde fue sorprendido con el anuncio del Premio Cervantes. Di por cierto que existía la justicia (de la poética ni hablemos) cuando me enteré que el premio Cervantes se le daba a Eduardo Mendoza, escritor, abogado e intérprete (no sé si en este orden) con quien una vez hace años compartí un almuerzo en la Embajada Española en Buenos Aires. Soy un fanático (perdón por la palabra: la literatura no es mi religión sino un opio sustituto) de los libros de Mendoza en general, y de alguno como Restauración en particular. La orden del mérito parece proceder directamente del manco del Lepanto al narrador único de la cripta embrujada. Por ingenio, humor y felicidad verbal. (Continúa en la página interior).

(Este texto fue publicado el 12/2016 en la Revista de Cultura Ñ del diario Clarín de Buenos Aires)

