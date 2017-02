resonancias.org

ACERCA DEL AUTOR

Raquel Morán Sernández, Asturias, España, 1969. Cursó estudios de Geografía e Historia en la Universidad de Oviedo, licenciándose en Geografía en el año 1994. Dos años después se marchó a estudiar a Londres, en Inglaterra, y ha terminado convirtiendo este país en su residencia permanente. En la actualidad, trabaja como profesora de francés y español en un Instituto de Secundaria en Londres, y reside en Ilford, Essex, con su marido y sus dos hijas. “Apolo y los centauros”, Editorial Trafford, 2007, fue su primer libro publicado. También ha colaborado escribiendo reseñas y relatos para diversas revistas literarias en línea. Ha publicado un relato corto, “Cambio de sentido en la autopista”, en Ediciones Rubeo, que está incluido en el libro de relatos “El ahorcado y otros cuentos fantásticos”, Ediciones Rubeo, 2010. En 2011, con su propio sello editorial, LittleAsturias Publishing Ltd., Ha publicado un libro sobre música “Indie en Manchester titulado Mancunians and music: tales of the underground, the internet and the manchester music scene”, 1998-2011; el libro se vende en Amazon. En diciembre del 2013 la Editorial Baile del Sol publicó su novela “No Smoking”. Se la puede contactar en su blog http://littleasturias.blogspot.co.uk