resonancias.org

ACERCA DEL AUTOR

Sergio A. Ortiz es poeta puertorriqueño que escribe en inglés y español. Actualmente trabaja en su primera colección de poesía, Elephant Graveyard, Cementerio de Elefantes. Ha sido nominado al premio Pushcart, al Best of the Web y al Best of the Net / 2016. Sus poemas han sido publicadas en diversas revistas literarias como Chachala Review y The Accentos Review, por mencionar algunos.