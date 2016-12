resonancias.org

Literatura

02 12 2016

Book of Pieces, nuevo libro de Robert Roth por Luis Benítez

La editorial And Then Press, de Nueva York, acaba de publicar un nuevo libro del autor estadounidense Robert Roth (1943), titulado Book of Pieces (en inglés, ISBN 978-0692747858). Sus 324 páginas, además de los textos propios de Roth, incluyen un prefacio de la poeta, escritora, artista, pensadora, periodista y productora de medios Carletta Joy Walker y un epílogo de la escritora, activista cultural y educadora Myrna Nieves, así como colaboraciones de Anne Forer, Tobin Simon, Bernie Tuchman, Kato Laszlo Roth y Arnold Sachar. (Continúa en la página interior).

Copyright: Luis Benítez