resonancias.org

Literatura

02 12 2016

Mr. Bob Dylan, somos del Nobel, estamos llamándole por Javier Claure

Desde Estocolmo, Javier Claure nos cuenta las anécdotas que siguieron a la concesión del Premio Nobel de Literatura al cantautor Bob Dylan y la sorprendente y efímera relación que el premiado mantuvo con la Academia Sueca. El silencio del cantautor, su negativa a ir a Estocolmo para recibir el célebre galardón, tiene un antecedente: el filósofo francés Jean Paul Sartre, premio Nobel de literatura 1964, lo rechazó al principio y algunos años más tarde solicitó que se le pagara el monto del premio. En el caso de Bob Dylan, el Jurado reconoció que el cantautor era un auténtico poeta como Homero o la poetisa Safo de la antigüedad griega, que escribieron poemas para ser cantados. No faltaron las reacciones como la del escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura 2010, que declaró que no se debía premiar “el espectáculo de un gran cantante”. Otra fue la actitud del dramaturgo, cineasta y escritor español Fernando Arrabal, más mesurada y alambicada, que escribió en su crónica —publicada en la edición 136 de Resonancias, bajo el título El palmarés de poetas (El calvario del fulminado)— que a los grandes poetas contemporáneos como André Breton, Allen Ginsberg, el dramaturgo y creador de la patafísica Aldred Jarry, el escritor italiano Ítalo Calvino, los artistas Marcel Duchamp, Magritte, el fotógrafo Man Ray vivieron en la pobreza. Se sobreentiende que la Academia Sueca no dio importancia a sus obras que siguen siendo admiradas por los amantes de la literatura y del arte del mundo entero.

En todo caso, no se puede negar tampoco que las canciones de Bob Dylan sean verdaderos poemas de la posmodernidad.

Copyright: Javier Claure